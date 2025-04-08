Siyasette 'cunta' gerilimi: Özel'den sert çıkış, Erdoğan'dan dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine “cuntacı” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Emre Can Emre Can
Siyasette 'cunta' gerilimi: Özel'den sert çıkış, Erdoğan'dan dava
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 Özel’in sözlerini yargıya taşıyan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel ise açılan davaya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi işaret ederek yanıt verdi. Özel, söz konusu ifadeleri ilk kendisinin değil, Bahçeli’nin kullandığını öne sürdü.

Özel, “Cunta ve cuntacı lafı üzerine açılan davada bana ne ceza gelirse, Sayın Bahçeli’ye rücu ettiririz. Erdoğan’a darbeci diyen ilk kişi Sayın Bahçeli’dir, ben değilim. 2012 yılında grup toplantısında Erdoğan’a 'cuntacı', AK Parti yönetimine ise 'cunta yönetimi' demiştir. Ben aradan çekilirim, Sayın Bahçeli ile aralarında halletsinler.” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ayrıca Bahçeli’nin 2012 yılında yaptığı grup konuşmasının videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Sayın Bahçeli, Cumhurla ittifak olun, cuntayla değil” mesajını verdi.

Özel’in açıklamalarıyla birlikte siyaset kulislerinde "cuntacı" tartışması yeniden alevlenirken, kamuoyunun gözleri Erdoğan-Bahçeli-Özel üçgeninde yaşanacak gelişmelere çevrildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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