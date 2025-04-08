"Çin'de Ramazan" Belgeseli bu akşam Ulusal Kanal'da

Çin'in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanların günlük yaşamı nasıl? Ramazan ayında namaz kılabiliyorlar mı? Camiler açık mı? İnançlarını özgürce yaşayabiliyorlar mı? Tüm bu sorulara yanıt arayan “Çin'de Ramazan” belgeseli, TV’de ilk kez bu akşam saat 22.30’da Ulusal Kanal ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Aykut Töleğen’in bölgede gerçekleştirdiği özel röportajlar ve saha gözlemlerinden oluşan belgeselin yönetmenliğini Zafer Alpuğan üstleniyor. Belgesel, Çin’in batısında yer alan Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’ne dair merak edilenleri yerinde araştırıyor; ibadet özgürlüğü, camilerin durumu ve bölgedeki Müslümanların yaşamına dair dikkat çekici görüntüler sunuyor.

“Çin’de Ramazan”, hem sahadan izlenimler hem de bölge halkının tanıklıklarıyla, kamuoyunda tartışılan iddialara farklı bir pencere açmayı amaçlıyor.