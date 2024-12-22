SMA’lı bebeğin babası intihar etti: Eğlence mekanında görüntüleri çıkmıştı

Kampanyanın hedefi, İkbal bebeğin hayatta kalması için gerekli olan 1 milyon 819 bin doları toplamak amacıyla Valilik onaylı bir hesap üzerinden bağışların toplanmasıydı.

Ancak İkbal’in babası Umut Kardeş’in gece kulüplerindeki görüntülerinin sosyal medyada yayılması, kampanyaya destek veren vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarında öfkeye neden oldu. Videolarda Umut K.’nin eğlence mekanlarında para harcadığı anlar yer aldı.

İkbal bebeğin annesi Hatice K., yayınladığı bir videoda, babaya elden para verilmemesi gerektiğini vurguladı. Hatice K., eşinden aldatılma ve evden kovulma iddialarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Adana’da ailemin yanında yaşıyorum ve mağdurum. Umut K., elden verilen ve kumbaralardan toplanan paraları harcadı. Valilik onaylı hesaba yapılan bağışlarda sorun yok, bu hesap zaten bloke. Ancak stantlara ya da farklı yollardan para verilmemesi için herkesi uyarıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum."

Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medyada bir video yayınlayan Umut Kardeş, kendini şu sözlerle savundu:

"Hesapları açıp bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Valilik onaylı hesaba giren ve çıkan tüm dokümanlar ortada. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Bu saatten sonra bu dünyada yokum, ama hakkım hiçbirinize helal değil."

Bu açıklamanın ardından Umut Kardeş, aracında tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.