'Soğuk Savaş' davasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz serbest!

Kamuoyunda 'Soğuk Savaş' olarak bilinen Youtube programının sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olarak katılan Enes Akgündüz’ün, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla tutuklu olarak yargılandıkları davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Soydemir ve Akgündüz, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılım sağladı. Davanın ilk duruşmasında savcılık, her iki sanık için de 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Bugün görülen ikinci duruşmada ise mahkeme, sanıklardan savcının mütalaasına karşı savunmalarını yapmalarını istedi.

"ÖĞRENDİĞİMDE VİDEOYU KALDIRDIM, ÖZÜR DİLEDİM"

İlk olarak savunmasını yapan program sunucusu Boğaç Soydemir, şakaya konu olan sözün bir hadis olduğunu bilmediğini belirtti. Soydemir, savunmasında şu ifadelere yer verdi: "Sözün hadis olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım, hem de özür mesajı yayımladım. Planlı veya kasıtlı hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

"FORMAT GEREĞİ GÜLDÜM, DİNİMİZLE ALAY EDECEK İNSAN DEĞİLİM"

Ardından savunmasını yapan Enes Akgündüz ise suçsuz olduğunu ve 32 gündür haksız yere tutuklu bulunduğunu ifade etti. Akgündüz, duygusal bir savunma yaparak şunları söyledi: "Karşınızda annem ve babam duruyor. Asla yapmadığım bir suçtan 32 gündür tutukluyum. Daha önce de bahsettiğim gibi programa konuk sanatçının ekibinden dahil oldum. Peygamber efendimizin hadisi olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey anlamayarak format gereği güldüm. Ben bir müslümanım, dinimizle alay edilecek bir şey yapacak insan değilim. Orada tamamen programın formatı gereği güldüm. Soruyu zaten anlamamıştım. Önce Allah’a, sonra sizin adaletinize sığınarak tahliye ve beraatimi talep ediyorum."

Sanıkların savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

'Soğuk Savaş' isimli Youtube programında yayımlanan bir videoda yer alan şaka, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Gelen tepkiler üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında programın sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz tutuklanmıştı.

Tutuklamadan sadece 3 gün sonra hazırlanan iddianamede, Soydemir ve Akgündüz hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.