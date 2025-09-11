Sokak ortasında katledilmişti: Bahar Aksu davasında verilen cezalar belli oldu

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada sanıklar üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Haberler.com’a göre, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 17.00’de başlayan davada, Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet kararı açıklandı.

SABAH İŞE GİDERKEN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Olay, 5 Mayıs Pazartesi günü sabah 06.30 sıralarında Şişli Kazım Orbay Caddesi’nde meydana geldi. İşine gitmek için evinden çıkan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki kişiler tarafından kaçırılmak istendi. Uzun süre direnen Aksu, Rüstem Elibol’un silahını çekmesiyle sokak ortasında yaşamını yitirdi.

Soruşturmada cinayetin tesadüf olmadığı, önceden planlandığı tespit edildi. Elibol’un olaydan üç gün önce arkadaşlarıyla Çanakkale’den İstanbul’a geldiği, bir gece konakladıktan sonra olay yerinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Keşif sonrası Çanakkale’ye dönen Elibol, cinayet günü tekrar İstanbul’a gelerek saldırıyı gerçekleştirdi. Yakalanmasının ardından polise ifade veren Rüstem Elibol, “2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim” sözleriyle cinayeti itiraf etti.

DAHA ÖNCEKİ ŞİKAYETLER ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nin yürüttüğü soruşturmada, Bahar Aksu’nun daha önce de Rüstem Elibol hakkında şikayette bulunduğu anlaşıldı. 2020 yılında Aksu’nun, tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydı bulunduğu ancak taraflar arasında herhangi bir tedbir kararının alınmadığı belirlendi.