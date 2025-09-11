İstanbul’dan Paris’e Altın Kartal treni yola çıktı: Bilet fiyatı dudak uçuklattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından duyurulan sefer, İstanbul Halkalı İstasyonu’ndan başladı. Mayıs ayında tamamlanan ilk iki turun ardından, eylül ayının ilk seferi “İstanbul-Paris 2” adıyla yola çıktı.

Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV’a ait Altın Kartal, yolcularına lüks bir atmosfer sunuyor. Trene binen yolcular, fotoğraf çekimi sonrası saksafon eşliğinde karşılandı.

7 GÜNLÜK AVRUPA TURU

Toplam 14 vagondan oluşan ve 52 yolcu kapasitesine sahip tren, İstanbul’dan hareket ettikten sonra Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya ve Avusturya üzerinden Paris’e ulaşacak. Yolculuk süresi ise 7 gün olarak planlandı.

Trende ahşap kaplı uyku kabinleri, her ülkenin mutfağından özel yemekler sunan restoranlar ve canlı müzik performansları yer alıyor.

BİLET FİYATLARI 821 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Altın Kartal’ın bilet fiyatları 16.900 Euro (yaklaşık 821 bin TL) ile 28.500 Euro (yaklaşık 1 milyon 378 bin TL) arasında değişiyor. Bu rakamlar, trenin “lüks otel konforundaki yolculuğu” nedeniyle oldukça yüksek bulunurken, yolculuğun ayrıcalıklı bir deneyim sunacağı vurgulanıyor.

Eylül ayında üç sefer, ekim ve kasım aylarında ise birer sefer daha planlanıyor.

Bakan Uraloğlu, önümüzdeki dönemde düzenlenecek diğer özel tren seferlerini de açıkladı:

14 Eylül: “Constellation” treni Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı Halkalı’dan hareket edecek.

17 Eylül: “Paris-İstanbul 2” treni Türkiye’ye ulaşacak, 18 Eylül’de “Latitudes 1” adıyla dönüş seferine çıkacak.

20 Ekim: “Latitudes 2” treni Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapacak, 21 Ekim akşamı “Marmara” adıyla hareket edecek.

1 Kasım: “Balkan Explorer 3” Türkiye’ye ulaşacak, 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” adıyla yoluna devam edecek.