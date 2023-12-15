Somali Cumhurbaşkanı'nın Çarptığı Kurye Yunus Emre Göçer'in Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarptığı ve hayatını kaybeden kurye Yunus Emre Göçer'in eşinin ifadesi ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren acılı eş Öznur Göçer, Av. Iyaz Çınar eşliğinde ifadesini verdi. Göçer, eşinin kaskı takarak evden çıktığını belirtti. Göçer'in ifadesine göre Yunus Emre Göçer'in kaskı aile dostları Kadir Arı'da. Acılı eş, kaskın içinde kamera olduğunu ancak olay günü kameranın kayıt almadığını söyledi. Öznur Göçer, "Dosya kapsamında ele geçen 60.000 TL tutarında para tarafımıza ait değildir." dedi.

Öznur Göçer'in ifadesi şu şekilde:

- Ben ifademi avukatım Av. Iyaz Çimen huzurunda vermek istiyorum. Eşimin daha önce beyanımda da belirtmiş olduğum kaskı evden takarak çıkmıştı. Kaza esnasında da başındaydı. Olay yerinde diğer eşyaları ile birlikte kaskı olay yerinden arkadaşı Hüseyin Yıldız aldı. Ben olayın psikolojisi ile eşimin eşyalarını teslim almamıştım. Şu an öğrendiğimiz kadarı ile kask Kadir Arı isimli aile dostumuzdadır. Bu kaskın içerisinde kamera cihazı vardı lakin olay günü kayıt almamıştı. O yüzden içerisinde kayıt mevcut değildir. Bu kaskın alt kısmından bağlama yeri vardır. Eşimin çıkarken kaskının alt kısmını bağladığını gördüm. Dosya kapsamında ele geçen 60.000 TL tutarında para tarafımıza ait değildir. İfade de geçen Bekir Yalçın isimli şahsı tanımıyorum lakin eşimin çalışma arkadaşı olabilir. Eşimin en son almış olduğu paket Bekir Yalçın isimli şahsın işinin paketidir. Bundan dolayı adı geçen tutar kendisine ait olabilir. Bekir Yalçın'a teslimine muvafakat ediyoruz. Olayda eşimin ölümüne sebebiyet verenlerden şikayetçiyiz. Olay nedeni ile karşı taraf sürücüsünden şikayetçiyim. Ayrıca gerekmesi halinde eşimin kaskını tarafınıza teslim edebiliriz.