Son dakika! Bedelli askerlik ücreti 2025 rakamı

Bedelli askerlik ücretindeki 2025 zammı, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Memur ve emeklilerin maaş zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon verileri, aynı zamanda bedelli askerlik ücretine yapılacak artışı da etkileyecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son dakika! Bedelli askerlik ücreti 2025 rakamı
Yayınlanma:

 Peki, 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar:

Son dakika! Bedelli askerlik ücreti 2025 rakamı - Resim : 1

2025 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ocak 2025 tarihinde açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelge ile yeni memur maaş katsayısı belirlenecek. Bu katsayı üzerinden bedelli askerlik ücreti güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacak.

Mevcut Bedelli Askerlik Ücreti

2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31'lik artış sonrası bedelli askerlik ücreti 182.609 TL’den 217.871 TL’ye yükselmişti. 2025 zammı ile bu rakamın yeniden artması bekleniyor.

Bedelli Askerlik Ücreti Nereye Yatırılır?

Bedelli askerlik başvuruları, askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sürecinin ardından ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası ile peşin olarak yatırılıyor.

Ferdi Tayfur'un ölümü ardından eşinden ilk mesajFerdi Tayfur'un ölümü ardından eşinden ilk mesajYurt
Aralık ayında enflasyon artışı yavaşladı mı?Aralık ayında enflasyon artışı yavaşladı mı?Ekonomi
bedelli askerlik bedelli askerlik ne kadar
Günün Manşetleri
Gürz-35 operasyonu ile 17 ilde DEAŞ’a darbe
Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni ortaya çıktı
Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
Hakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması
Özel'den DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama
DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüştü
HTŞ'den PKK/YPG bölgesine ilaç ve aşı
Gazze'deki can kaybı 45 bini aştı
MSB'den kritik Suriye mesajı
2024'te 3.070 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat! Bankalar 2025'te promosyon tutarlarını güncelledi Emekliler dikkat! Bankalar 2025'te promosyon tutarlarını güncelledi
Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni ortaya çıktı
Abdullah Öcalan'ın şartları Abdullah Öcalan'ın şartları
7 saatlik su kesintisine hazır olun: 3 Ocak su kesintileri 7 saatlik su kesintisine hazır olun: 3 Ocak su kesintileri
Sağlık çalışanları 5 gün iş bırakacak Sağlık çalışanları 5 gün iş bırakacak