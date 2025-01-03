Son dakika! Bedelli askerlik ücreti 2025 rakamı

Peki, 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar:

2025 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ocak 2025 tarihinde açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelge ile yeni memur maaş katsayısı belirlenecek. Bu katsayı üzerinden bedelli askerlik ücreti güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacak.

Mevcut Bedelli Askerlik Ücreti

2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31'lik artış sonrası bedelli askerlik ücreti 182.609 TL’den 217.871 TL’ye yükselmişti. 2025 zammı ile bu rakamın yeniden artması bekleniyor.

Bedelli Askerlik Ücreti Nereye Yatırılır?

Bedelli askerlik başvuruları, askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sürecinin ardından ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası ile peşin olarak yatırılıyor.