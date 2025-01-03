Aralık ayında enflasyon artışı yavaşladı mı?
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2024 Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
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Verilere göre, enflasyon aralık ayında aylık bazda %2,34 oranında artarken, yıllık enflasyon %83,40 seviyesinde gerçekleşti.
Alt gruplarda, en yüksek enflasyon artışı %5,59 ile "eğlence ve kültür" grubunda kaydedildi. Bu grubu %5,25 artış oranıyla "lokanta ve oteller" kategorisi izledi. "Ev eşyası" grubunda ise enflasyon oranı %5,05 olarak belirlendi.
ENAG'ın önceki ay (Kasım 2024) açıkladığı verilere göre, enflasyon aylık bazda %4,06, yıllık bazda ise %86,76 olarak ölçülmüştü.