SON DAKİKA! Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı! Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV yöneticileri Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Serhan Asker ve Seda Selek, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atmayı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ise savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanmasına karar verdi.

Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.