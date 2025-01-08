SON DAKİKA! Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Durmaz, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen Kerimcan Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

İstanbul Adliyesi'nde Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

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