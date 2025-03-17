Son dakika: Memurların çalışma saatleri mi değişiyor?

Memur anne ve babalar, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecek. Bu hakkın uygulanabilmesi için hükümet, "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yönetmelik hazırlıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son dakika: Memurların çalışma saatleri mi değişiyor?
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Yeni düzenlemeye göre, doğum veya evlat edinme sonrası anne ya da baba yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak, eşler aynı anda bu haktan faydalanamayacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı, çocuk ilkokula başlayana kadar sürecek ve çalışmaya başlamanın ardından, maaş ödemesi de yarı yarıya düşecek.

Devlet Memurları Kanunu'na 2016 yılında eklenen yarı zamanlı çalışma hakkı, 8 yıldır uygulanmıyordu. Şimdi, hükümet bu hakkın aktif hale getirilmesi için "Aile Yılı" kapsamında bir yönetmelik üzerinde çalışıyor.

Yönetmelik taslağına göre, yarı zamanlı çalışma talebinde bulunan memurlar, en az bir ay önceden yazılı başvuru yapmak zorunda olacak. Ayrıca, yarı zamanlı çalışan annelere süt izni verilmeyecek.

Yarı zamanlı çalışan anne ya da baba, haftalık 40 saat yerine yalnızca 20 saat çalışabilecek. Çalışma günleri ise haftanın belirli günlerinde tam gün ya da en fazla üç gün olacak. Alternatif olarak, haftanın 5 günü, günde en az 3 saat çalışılabilecek.

Yetkili amir, çalışma saatlerinde değişiklik yapma yetkisini ocak ve temmuz aylarında kullanabilecek. Evlat edinme durumunda da aynı şartlar geçerli olacak ve her çocuk için bu hak ayrı ayrı kullanılabilecek.

Yönetmelik taslağı şu an görüşe açıldı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uygulamaya son halini verecek.

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