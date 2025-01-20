SON DAKİKA! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı. Özdağ'ın İstanbul'a getirildiği öğrenildi.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Ümit Özdağ hakkında resen soruşturma başlatmıştı.
Ümit Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
Ümit Özdağ'ın emniyet güçlerince İstanbul'a getirildiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı