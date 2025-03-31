Abdullah Öcalan, İmralı'da ailesi ile görüştü. Ziyarete, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan'ın da bulunduğu 8 aile üyesinin katıldığı bildirildi.

DEM Parti, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın ailesiyle bayram ziyareti kapsamında görüştüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre, Öcalan, aralarında kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan'ın da bulunduğu 8 aile üyesiyle görüştü.

Görüşmenin bayram ziyareti kapsamında yapıldığı duyuruldu.



Öte yandan İmralı'da tutuklu bulunan diğer isimlerden Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Ali Konar ve Veysi Aktaş’ın kardeşi Sabiha Aslan ile bayram vesilesiyle bir araya geldiği ifade edildi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında yaptığı çağrının ardından Öcalan'la ilk görüşmeyi dört yıllık bir aradan sonra Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan yapmıştı. DEM parti heyeti de bu süreçte 3 kez adaya gitmişti.