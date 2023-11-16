Sosyal Medya Fenomenleri Candan Kardeşler Tutuklandı

"Suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan kardeşi Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Sosyal Medya Fenomenleri Candan Kardeşler Tutuklandı


Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla yakalanan Alisya Bahar Candan ve kardeşi Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'e, poliste yaklaşık dörder saat süren ifadelerinde 20'den fazla soru yöneltildiği ve iki kardeşin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

İfadesi sırasında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hesabına 12 milyon lira geldiği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Candan'ın, bu paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi.

Şüpheliler, hakimlikteki sorgularının ardından üzerlerine atılı suçlardan tutuklandı.

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# bahar candan
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