Sosyal medyada gündem olmuştu: Coldplay konseri şirketi karıştırdı

New York merkezli teknoloji şirketi Astronomer'ın CEO'su Andy Byron, Coldplay konserinde bir çalışanla samimi şekilde görüntülenmesinin ardından istifa etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sosyal medyada gündem olmuştu: Coldplay konseri şirketi karıştırdı
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New York merkezli teknoloji firması Astronomer’da beklenmedik bir yönetim değişikliği yaşandı. Şirketin CEO’su Andy Byron, bir Coldplay konserinde bir çalışanıyla sarılırken çekilen görüntülerinin ardından görevinden istifa etti.

Byron'ın istifası, şirketin cumartesi günü LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. 

Astronomer’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Daha önce de belirttiğimiz gibi, Astronomer olarak kuruluşumuzdan bu yana bizi yönlendiren değerlere ve kültüre bağlıyız. Liderlerimizin, hem davranış hem de hesap verebilirlik açısından standartları belirlemesi beklenir. Ancak yakın zamanda bu standartlara uyulmamıştır.”

Cuma günü yapılan ayrı bir duyuruda, şirketin kurucu ortağı ve ürün direktörü Pete DeJoy’un geçici CEO olarak görevi devralacağı belirtildi. Yeni CEO arayışı da resmi olarak başlatıldı.

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