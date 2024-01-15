Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan, 9 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından sosyal medyada, şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu suçlamasıyla Osmaniye’de gözaltına alınan Mehmet T., tutuklandı.

Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Ocak'ta Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlere çıkan çatışmada şehit olan askerlere yönelik sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapıldığı tespit edildi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda inceleme başlatan polis, sosyal medya hesabı kullanıcısının Mehmet T. olduğunu belirledi. Şüpheli adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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# sosyal medya # hakaret
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