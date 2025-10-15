Sosyal medyada tuzak kurmuşlar! 200 milyonluk dolandırıcılıkta 61 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara yönelik düzenlenen dev operasyonda 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde siber suçlara yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ve il jandarma komutanlıklarının eş zamanlı çalışmalarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli olmak üzere 9 ilde yapılan operasyonlarda şüpheliler tek tek tespit edilerek gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında, hesaplarında 200 milyon liralık işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı. Bunlardan 27’si tutuklanırken, 17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Geriye kalan zanlıların ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakan Yerlikaya, yapılan incelemelerde şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden yürüttüklerinin belirlendiğini aktardı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden ‘hediye çeki, mobilya satışı’ gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirdikleri, vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.”

Ali Yerlikaya dolandırıcılık
