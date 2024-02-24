Sözleşmeli Erlerden Doğu Perinçek'e teşekkür!

"Bu vatanın evlatlarını sahipsiz bırakmayın" diye haykırdılar. Onların sesini Vatan Partisi duydu. Sıkı eğitimlerden geçtiler. Düşman mermileri altında vatan için çarpıştılar. Türk Ordusunda 7 yıl sınırlı görevlerinden sonra atamaları yapılmayan sözleşmeli erler sorunlarını geçen ay Vatan Partisi'ne iletmişti.

Erlerin sorunlarını çözmek için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek harekete geçti. Girişimlerin ardından Çalışma Bakanlığı taleplere yanıt verdi. "Genel Başkanımız Doğu Perinçek sayesinde bu sorunu çözdük" diyen sözleşmeli erler, Perinçek'e İstanbul'da teşekkür ziyareti yaptı.

Erlerle birlikte kameralar karşısına geçen Perinçek, kamuya personel alırken sözleşmeli erlerin öncelikli olması gerektiğini belirtti. . Erlerin atamalarının 1 Mayıs'a kadar yapılması bekleniyor.