Sözleşmeli Erlerden Doğu Perinçek'e teşekkür!

TSK'da 7 yıl sınırlı görevlerinden sonra atamaları yapılmayan sözleşmeli erlerin sorununu Vatan Partisi çözdü. Erlerin atamaları 1 Mayıs'a kadar yapılacak. Güzel haberi alan sözleşmeli Erler Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

"Bu vatanın evlatlarını sahipsiz bırakmayın" diye haykırdılar. Onların sesini Vatan Partisi duydu. Sıkı eğitimlerden geçtiler. Düşman mermileri altında vatan için çarpıştılar. Türk Ordusunda 7 yıl sınırlı görevlerinden sonra atamaları yapılmayan sözleşmeli erler sorunlarını geçen ay Vatan Partisi'ne iletmişti.

Erlerin sorunlarını çözmek için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek harekete geçti. Girişimlerin ardından Çalışma Bakanlığı taleplere yanıt verdi. "Genel Başkanımız Doğu Perinçek sayesinde bu sorunu çözdük" diyen sözleşmeli erler, Perinçek'e İstanbul'da teşekkür ziyareti yaptı.

Erlerle birlikte kameralar karşısına geçen Perinçek, kamuya personel alırken sözleşmeli erlerin öncelikli olması gerektiğini belirtti. . Erlerin atamalarının 1 Mayıs'a kadar yapılması bekleniyor.

Sözleşmeli er başvuruları başladıSözleşmeli er başvuruları başladıEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# sözleşmeli er # Doğu Perinçek # vatan partisi
Çok Okunanlar
En çok ve en az boşanmanın olduğu iller hangileri?
En çok ve en az boşanmanın olduğu iller hangileri?
İslam Memiş uyardı: sevinmeyin!
İslam Memiş uyardı: sevinmeyin!
Dilan Polat olayında yeni gelişme!
Dilan Polat olayında yeni gelişme!
Dünyanın en iyi 10 yemek şehri! Tasteatlas açıkladı!
Dünyanın en iyi 10 yemek şehri! Tasteatlas açıkladı!
Ekrem İmamoğlu'nun halk buluşmalarında gergin anlar!
Ekrem İmamoğlu'nun halk buluşmalarında gergin anlar!
Öne Çıkanlar CHP'nin adaylıktan çektirdiği Şükrü Ciravoğlu'ndan, Özgür Özel itirafı! CHP'nin adaylıktan çektirdiği Şükrü Ciravoğlu'ndan, Özgür Özel itirafı! Murat Kurum'dan Sancaktepe metrosu vaadi! Murat Kurum'dan Sancaktepe metrosu vaadi!