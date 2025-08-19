Spotify Türkiye ofisi 2026’da İstanbul’da açılıyor! Bakan duyurdu

Bakan Ersoy, paylaşımında Türkiye müzik endüstrisi için tarihi bir adımın atıldığını belirterek, “Spotify ile önemli kararlar aldık. 2026’da İstanbul’da açılacak olan Spotify Türkiye ofisi, müzik ekosistemimizin hak ettiği desteği almasını sağlayacak. Şirket yetkilileri ve müzik sektörü temsilcileriyle iş birliklerini güçlendireceğiz. Eylül ayında İstanbul’da düzenleyeceğimiz Müzik Zirvesi’nden önemli sonuçlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜZİK ZİRVESİ İSTANBUL'DA

Spotify, Eylül 2025’te İstanbul’da büyük bir Müzik Zirvesi düzenleyecek. Zirvede Türkiye ve dünyadan müzik sektörünün önemli temsilcileri bir araya gelecek, açılış konuşmasını ise Bakan Ersoy yapacak.

2024’te Türk sanatçılar Spotify’da 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaştı. Türkiye listelerinin %90’ı yerli sanatçılardan oluşurken, telif gelirlerinin yarısından fazlası artık yurt dışındaki dinleyicilerden sağlanıyor.

Spotify’ın RADAR ve EQUAL programlarıyla Türkiye’den genç yetenekler ve kadın sanatçılar küresel sahneye taşınacak. Bu adımlar, Türkiye’nin kültürel diplomasisine de yeni bir ivme kazandıracak.

Bakan Ersoy, “Türkiye’nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak projelerde Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.