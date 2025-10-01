Spotify Türkiye’de abonelik ücretlerine yüzde 66 zam yaptı! Yeni ücretler ne kadar oldu?

Online müzik platformu Spotify, Türkiye’deki kullanıcılarını büyük bir zamla karşıladı. Şirket, abonelik ücretlerinde ciddi bir artışa gitti. Yapılan zamla birlikte bireysel abonelik ücretleri 59,99 TL'den 99 TL'ye, öğrenci abonelikleri ise 32,99 TL'den 55 TL'ye yükseldi. Ayrıca duo paketi fiyatı 79,99 TL’den 135 TL’ye, aile paketi ise 99,99 TL'den 165 TL'ye çıkarıldı. Bu artışla birlikte Spotify, Türkiye’deki abonelik ücretlerine toplamda yüzde 66’lık bir zam yapmış oldu.

ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ SONA ERDİ

Spotify’ın bu zamlı ücret değişikliğinin ardından, bir başka önemli değişiklik ise ücretsiz deneme döneminin sona ermesi oldu. Artık kullanıcılar, Spotify’ı denemek için bir aylık ücretsiz kullanım süresinden faydalanamayacak. Spotify, geçmişte kullanıcıları çekmek amacıyla sunduğu bu deneme süresini kaldırarak, tamamen ücretli aboneliklere geçiş yaptı.

YÖNETİMDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Spotify’ın Türkiye’deki fiyat artışının yanı sıra şirketin yönetiminde de önemli bir değişiklik yaşanıyor. Spotify’ın kurucusu ve CEO’su Daniel Ek, 2026 yılının başında CEO’luk görevini bırakacağını açıkladı. Ek, yaklaşık 20 yıl boyunca yürüttüğü CEO’luk görevini devretmeye karar verdi ve bu süreçte şirketin yönetim kurulu başkanlığına geçeceğini duyurdu. Bu değişimle birlikte Spotify’ın CEO’luk görevini, şirketin eş başkanları Alex Norström ve Gustav Söderström üstlenecek.