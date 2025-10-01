Gözleri KaraDeniz 6.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Gözleri KaraDeniz son bölüm izle

Gözleri Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı, takipçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. 30 Eylül Salı akşamı yayımlanan son bölümün ardından, dizinin 6. bölüm fragmanı da izleyicilerle paylaşıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

 Başrollerini Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız’ın (Güneş) üstlendiği yapım, dramatik hikâyesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Karadeniz’de büyüyen Azil’in, kayıp varis olduğu güçlü Maçari ailesinin sırlarını çözmeye çalışırken aynı zamanda yasak aşk ve aile içi güç mücadeleleriyle karşı karşıya kalmasını konu alan dizinin yeni bölümü büyük merak uyandırıyor. Başrollerde Halit Özgür Sarı (Azil), Özge Yağız (Güneş), Mehmet Özgür, Mustafa Açılan ve Yonca Şahinbaş yer alıyor.

yeni bölümde neler olacak?

Güneş ve Mehmet’in düğün hazırlıkları tamamlanmış, nikâh masasına oturmalarına ramak kalmıştır. Ancak son ana kadar umutla bekleyen Azil, Güneş’in “Evet” demesiyle konağı geri dönmemek üzere terk eder. Mehmet’in gizli planlar çevirdiğini fark eden Osman, gerçeği öğrenince oğlunu aileden azleder. Yaşadığı ağır stresle bedeni daha fazla dayanamaz ve hayatı tehlikeye girer.

CANLI İZLE:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

dizi canlı izle
