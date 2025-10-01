Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan maçların ardından çeşitli ihlaller nedeniyle 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Sevk edilen kulüplerin ve oyuncuların suçlamaları, Türk futbolunun disiplinin sağlanması adına dikkatle incelenecek. İlgili sevkler, kulüplerin, yöneticilerin ve futbolcuların çeşitli ihlalleri nedeniyle yapılırken, disiplin süreci devam ediyor.

ÇİRKİN TEZAHÜRATLAR VE SAHA OLAYLARI

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından açıklanan sevklerde, en dikkat çeken suçlamalardan biri "çirkin ve kötü tezahürat" oldu. Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, Trabzonspor, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor bu suçlama kapsamında PFDK’ya sevk edilen kulüpler arasında yer alıyor. Çirkin tezahüratlar, Türk futbolunun önemli sorunlarından biri olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Saha olayları nedeniyle de sevkler yapılmış durumda. Galatasaray, Gaziantep FK, Kayserispor ve Kocaelispor, bu kategori altında yer alan kulüpler olarak dikkat çekiyor. Her bir sevk, futbolun oynandığı alanlarda disiplinin sağlanması amacıyla değerlendirilip ceza süreçleri başlatılacak.

Gaziantep FK, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle ayrıca PFDK’ya sevk edilirken, Antalyaspor ise takım halinde "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle gündeme geldi. Antalyaspor, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle disiplin sürecine dahil edildi.

KULÜP BAŞKANLARI VE İDARECİLER DE DİSİPLİN KURULU'NDA

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer alıyor. Bu sevkler, kulüp başkanlarının futbolu ve futbolun itibarını korumaya yönelik sorumluluklarını hatırlatan bir uyarı niteliği taşıyor. Her iki başkan da Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Kayserispor Kulübü'nden bir diğer dikkat çekici sevk ise, kulübün idarecisi olarak akredite edilen Mustafa Baki Ersoy’un "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tehdidi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesiydi. Ersoy, Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. ve 41. maddeleri uyarınca 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak disipline gönderildi.

Gençlerbirliği Kulübü futbolcuları Franco Daryl Tongya Heubang ve Sekou Koita, Kayserispor ile oynadıkları maçta "kural dışı hareketleri" nedeniyle disipline sevk edilen futbolcular arasında yer aldı.