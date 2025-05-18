Standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu'nun 64. maddesine dikkat çekti. Mevzuata göre, araçlara standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarının yetkisiz şekilde eklenmesi, orijinal aydınlatma sistemine müdahale edilmesi yasak. Gece veya gündüz, diğer sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanımı da mevzuata aykırı kabul ediliyor.

Yerlikaya, bu kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandığını belirterek, "Trafikte gösteriş değil, güven önceliğimiz olmalı. Lütfen kurallara uyalım. Hem yolda hem ışıkta sınırları aşmayalım," ifadelerini kullandı.

5 AYDA 26 BİN 822 SÜRÜCÜYE CEZA

Yılın başından itibaren yürütülen denetimlerde, standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye cezai işlem uygulandı. Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sürücülerin büyük bir kısmının mevzuata aykırı ışıklandırma sistemleri kullandığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, 8-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 679 bin 567 aracın denetlendiğini açıkladı. Bu denetimlerde; çakar (ışıklı ya da sesli uyarı cihazı) kullanan 56 sürücüye işlem yapıldı, hız ihlali yapan 150 bin 859 sürücüye ceza kesildi, periyodik muayenesi yapılmamış 29 bin 116 araç tespit edildi, emniyet kemeri takmayan 29 bin 836 sürücüye ceza uygulandı, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 53 kişi yakalandı, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 843 araç trafikten men edildi.

Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uymanın hayat kurtardığını vurgulayarak, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil," ifadelerini kullandı.