Stockholm Üniversitesi’nin Türk öğrenciye ret yanıtı suçlu bulundu

İsveç devlet radyosu SR’nin haberine göre, DO’nun açıklamasında, 5 Aralık 2022’de yapılan şikayetin değerlendirme sürecinin tamamlandığı belirtildi. İnceleme sonucunda Fatma Zehra S.’nin etnik ayrımcılığa maruz kaldığı tespit edilerek Stockholm Üniversitesi’nin bu ayrımcılık nedeniyle sorumlu olduğu vurgulandı.

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Fatma Zehra S., Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programı kapsamında hak kazandığı stajı gerçekleştirmek üzere 23 Kasım 2022’de Stockholm Üniversitesi’ne başvurdu.

Fatma Zehra S., üniversitenin öğretim görevlilerinden Profesör Per Carlbring’in yönettiği bir araştırma projesinde yer almak istediğini belirterek kendisine e-posta gönderdi. Ancak Carlbring, verdiği yanıtta, “Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç’in NATO’ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

Fatma Zehra S., bu yanıttan sonra Stockholm Üniversitesi’ni 5 Aralık 2022’de DO’ya şikayet etti. Üniversite tarafından yapılan inceleme sonucunda, Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr, öğrenciye özür mektubu göndererek Profesör Carlbring’in davranışını “yanlış ve uygunsuz” olarak nitelendirdi.

Yaşadığı bu olumsuz duruma rağmen Fatma Zehra S., aynı üniversitenin psikoloji bölümünde başka bir akademisyen tarafından başvurusunun kabul edildiğini ve stajını gerçekleştirdiğini açıkladı.