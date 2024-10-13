Strateji ve eylem planlarının takibi için yeni adım: İzleme Platformu kullanıma sunuldu

Bu platformun tanıtımı için bir web sitesi hazırlandı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı politikalarda, bu platformun ulusal strateji belgeleri ve eylem planlarının ilerleyişini şeffaf bir şekilde izlemeyi ve performans değerlendirmesini amaçladığı belirtildi.

Kamu düzeninin arttırılması ve sürekliliğini sağlamak amacıyla daha fazla gösterimi sağlamak amacıyla platform, Bakanlık ve ilgili birim eylem planlarına yönelik faaliyetler daha etkin bir şekilde izlenmesine, raporlamasına ve analiz edilmesine olanak tanıyacak. Böylece ulusal eylem planlarının her aşamada gelişmeler takip edilecek ve performans artışı analiz edilecek, hedeflere ne ölçüde ulaşılacağı değerlendirilecek.

Platformun tanıtımı ve e-Devlet üzerinden bağlantının sürdürülmesi amacıyla yeni web sitesi, eylem planları ve strateji programları hakkında ayrıntılı bilgi sağlanması. Ayrıca eylem planlarıyla ilgili haberler, videolar ve raporlar da bu site üzerinden erişime sunulmuş durumda.

Sorumlu kuruluşlar, “ https ://ulusaleylem .aile .gov .tr” adresinden özel kullanıcı adı ve şifreleriyle ya da e-Devlet üzerinden platforma giriş yapabilmektedir.