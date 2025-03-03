Şubat ayının zam şampiyonu dondurma oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 17,28 ile dondurmada yaşandı. En fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şubat ayının zam şampiyonu dondurma oldu!
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, şubat ayında tüketici fiyatları bazında en fazla zamlanan ürün dondurma oldu. Yüzde 17,28'lik fiyat artışıyla zirveye yerleşen dondurmayı, yüzde 16,79 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim ücretleri, yüzde 15,76 ile ortaöğretim ücretleri takip etti.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,72 ile tereyağı, yüzde 11,44 ile şehir içi demiryolu taşımacılığı ve yüzde 10,7 ile elektrik yer aldı.

EN FAZLA UCUZLAYAN ÜRÜN: AYAKTA TEDAVİ HİZMETLERİ

Öte yandan, fiyatı en fazla düşen ürün ise ayakta tedavi hizmetleri oldu. Şubatta bu hizmetlerin fiyatında yüzde 23,29'luk bir düşüş yaşandı. Ayakta tedavi hizmetlerini, yüzde 18,35 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 9,49 ile havayolu yolcu taşımacılığı, yüzde 8,82 ile çocuk giyim, yüzde 7,84 ile kadın giyim ve yüzde 7,69 ile taze sebzeler takip etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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