Eskişehir'de fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor

Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde, Çukurhisar Mahallesi yakınlarında bulunan bir çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, kısa sürede büyüyen alevler tüm tesisi sardı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, fabrikadaki yangını söndürmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Fabrika çalışanlarının tahliye edildiği ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını belirtti. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.