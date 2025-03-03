Eskişehir'de fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor

Eskişehir’de bir çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eskişehir'de fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor
Yayınlanma:

Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde, Çukurhisar Mahallesi yakınlarında bulunan bir çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, kısa sürede büyüyen alevler tüm tesisi sardı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, fabrikadaki yangını söndürmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Fabrika çalışanlarının tahliye edildiği ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını belirtti. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklamasıBakan Şimşek'ten enflasyon açıklamasıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Eskişehir
Günün Manşetleri
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri için istenen ceza belli oldu
DEM Parti’den Öcalan’ın çağrısına tam destek
Madencilerden özelleştirmeye karşı büyük direniş
İBB Medya AŞ'ye polis baskını
Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
Sahte alkol can almaya devam ediyor
12 adrese eş zamanlı baskın
İŞTE ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ
YER ALTINDA SAHUR YAPTI
54 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor? Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
Benzine büyük indirim geliyor Benzine büyük indirim geliyor
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu