Suç örgütlerine "Hücre" operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

Son 15 günde jandarma ekipleri tarafından organize suç örgütlerine yönelik "Hücre" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 66 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Suç örgütlerine "Hücre" operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm kararlılığıyla sürüyor. Son 15 günde jandarma ekipleri tarafından organize suç örgütlerine yönelik "Hücre" operasyonları gerçekleştirildi.

10 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

"Hücre" operasyonlarının ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda 2'si Antalya'da, diğerleri İstanbul, Iğdır, Afyonkarahisar, Balıkesir, Şanlıurfa, Yalova, Manisa ve Mersin'de olmak üzere 10 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Operasyonlarda yakalanan 66 şüphelinin 47'sinin tutuklandığını, 19'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Ali Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı durmadan, duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ali Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ve mühimmat kaçakçılığı, silahla kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs, bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve göçmen kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda 31 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 875 silah yapımında kullanılan malzeme, muhtelif miktarda uyuşturucu, kesici ve delici alet, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildiğini bildirdi.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere yer veren Ali Yerlikaya, çalışmaları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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