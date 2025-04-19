Suç örgütüne büyük darbe: 9 şüpheli tutuklandı, elebaşı firarda

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Firari elebaşı M.K.'nin izine yurt dışında rastlandı. İşte operasyonun ayrıntıları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Suç örgütüne büyük darbe: 9 şüpheli tutuklandı, elebaşı firarda
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, İzmir merkezli olarak üç ilde yürütülen operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, örgütün elebaşı M.K.'nin yurt dışında olduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA ÇÖKERTİLDİLER

İzmir, Bursa ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından aranan şüphelilere yönelik baskınlar düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda C.K. (29), E.E. (27), Ö.I. (31), M.G.E. (31), F.Ç.Ç. (30), A.B. (50), H.E. (39), T.E. (38), V.Ö. (40), A.Ö. (38), R.Ö. (18) ve O.Ö. (16) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

CİNAYETİ PLANLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin 11 Nisan'da İzmir'in Buca ilçesinde Y.S.'nin (41) öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edildi. Cinayetin, örgütün elebaşı M.K.'nin azmettirmesiyle planlı bir şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

Elebaşı M.K.'nin yurt dışına kaçtığı ve arama çalışmalarının uluslararası düzeyde sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden C.K., Ö.I., M.G.E., F.Ç.Ç., A.B., H.E., T.E., V.Ö. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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