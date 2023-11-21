Süleymancılara Ait Yurtta Cinsel İstismar İddiası! Bakanlık Suç Duyurusunda Bulundu

HalkTV’den Onur Dalar'ın haberine göre Alanya'da Süleymancılara ait Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu'nda, bir eğitmen öğrencilerine cinsel istismar yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Yaşları 14 olan 5 erkek çocuğun ifadelerinde, eğitmenin cinsel istismarı anlatıldı. Çocuklar, din eğitmeni olan kişinin, kendilerine şiddet uygulandığını belirtti. İstismara uğradığı belirtilen bir çocuğun durumu ailesine anlatması sonucu olay ortaya çıktı.

Zanlı Suçlamaların Bir Kısmını Kabul Etti

Polisin yurtta yaptığı incelemede cinsel istismarı doğrulayan ifadelere ulaşıldı. İstismara uğradığı belirtilen çocuklar polise ifade verdi. Soruşturmada zanlının ifadesi de alındı. Zanlı suçlamaların bir kısmını kabul etti.

Bakanlık Devreye Girdi

Yaşanan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: