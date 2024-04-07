Süleymancılar'dan AK Parti'ye gözdağı

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde CHP’ye oy çağrısı yapan Süleymancılar Cemaatinin Lideri Alihan Kuriş, AK Parti'den intikam aldıklarını ima etti.

AK Parti'nin yerel seçim başarısızlığına işaret eden Kuriş, Cuma günü cemaat yurdundaki sohbette intikam konuşması yaptı.

Alihan Kuriş, "Şile’de tekâmül kurslarımıza, diğer Tuzla’daki kurslarımıza mâni olanlar… Bakın şimdi ne geçti ellerine? Bu toplulukla mücadele edenlerin kendine şu soruyu sormaları lazım; ‘Elimize ne geçti?’ Hiçbir şey! İşte geçen şeyin ne olduğu belli! Şimdi Şile’ye gittikleri zaman sahilde, kumda oynarlar. Tuzla’ya gidince balıkçıda balık kuyruğuna geçerler. Üsküdar’dan vapura biner Kasımpaşa’da turşu suyu içerler. Onun için bu toplulukla mücadele olmaz." dedi.

Kuriş’in bu sözleri üzere cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun da bir açıklama yayınladı. X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Denizolgun, “Bu ne rezalet ey Ali Erhan Kuriş?” diye sordu.

Denizolgun, Kuriş'in sözlerinin suç teşkit ettiğini savunarak Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırdı.

CHP-CEMAAT İLİŞKİSİ

Bu arada cemaatin, bazı sözler karşılığında birçok yerde oy topladığı ya da desteği yaptığı da edinilen bilgiler arasında... Örneğin; cemaat İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek karşılığında 26 katlık imar izni sözü almıştı.

Alanya'da ise seçimden kısa süre önce Süleymancılar denize sıfır bir konumda olan bir oteli iş insanı A.G üzerinden devralmıştı. Aydınlık Gazetesi'nin ulaştığı kaynaklar otelin cemaat ve CHP arasındaki ilişkinin sürmesine karşılık verildiğini öne sürmüştü.