Süleymancılardan İsrail'e destek! HAMAS'ın direnişini kınadılar, İsrail'in yanında tavır aldılar

Süleymancıların Almanya'daki yöneticileri, İsrail-Hamas savaşında, İsrail'in yanında tavır aldı, Hamas’ın 7 Ekim operasyonunu terör saldırısı olarak niteledi. Almanya’daki bir toplantı sonrası, HAMAS’ın kınandığı bildiriye, Süleymancıların da imza attığı ortaya çıktı.

Süleymancılardan İsrail'e destek! HAMAS'ın direnişini kınadılar, İsrail'in yanında tavır aldılar
Editör: Haber Merkezi

Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı Süleymancılar cemaatinin HAMAS’ın 7 Ekim’deki operasyonunu “terör saldırı” olarak değerlendirdiği ve İsrail’in yanında tavır aldığı öğrenildi.

Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre, Almanya İçişleri Bakanlığı’nın davetiyle 17 Ekim 2023’te İçişleri Bakanlığında bir araya gelen 11 İslami kuruluş, HAMAS’ın saldırısını “antisemitizm” dedi. Hayatını kaybeden İsrailliler için yas tuttukları açıklandı.

Toplantıya katılan 11 kuruluş arasında Süleymancıların yönettiği İslam Kültür Merkezleri Birliği’nin de yer alması dikkat çekti.

Toplantının ardından ilan edilen ortak bildiride HAMAS’ın 7 Ekim operasyonu kınanırken, esirlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Süleymancıların da imza attığı bildiride, “HAMAS tarafından 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen terör saldırısı hepimizi derinden sarsmıştır. Bu vahşeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Süleymancıların Almanya’daki kuruluşu İslam Kültür Merkezleri Birliği, 21 Ekim 2023’te resmi internet sitesinde toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada “HAMAS terörü, tüm bölgede sayısız masum insana tarif edilemez acılar getirmiştir. HAMAS'ın terör saldırılarının sokaklarımızda kutlanmasına veya küçümsenmesine asla izin vermeyeceğiz.” denildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# süleymancılar # israil # hamas
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