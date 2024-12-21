Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanı açıklandı

İdlib’deki sivil idarenin Siyasi İşler Başkanlığı görevini üstlenen Şeybani, yabancı hükümetler ve kurumlarla ilişkileri yönetmekte, ayrıca Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarını koordine etmekte önemli bir rol oynuyordu.

1987 yılında Haseke’de doğan Şeybani, ailesiyle birlikte taşındığı Şam’da 2009 yılında Şam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Şeybani, 2011 yılında rejime karşı özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerine aktif şekilde katılarak sürecin önemli isimlerinden biri haline geldi.

Eş-Şiybani, 1987 yılında Haseke vilayetinde doğdu ve eğitim hayatına Şam’da devam etti. 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Türkiye’de Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi

Akademik kariyerini Türkiye’de sürdüren Şiybani, Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Ayrıca MBA programının son aşamasını tamamlamak üzere eğitimine devam etmektedir.