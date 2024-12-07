Suriye İçişleri Bakanı Şam’da sahada: “Medyadaki iddialar tamamen asılsız!”
Suriye İçişleri Bakanı Muhammed Halid el-Rahmun, başkent Şam’da medyada yer alan iddialara yanıt verdi. Şam’ın güneyinden silahlı grupların kente giriş yaptığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Rahmun, geçmiş yıllara kıyasla mevcut durumun daha iyi olduğunu ifade etti.
Şam sokaklarında incelemelerde bulunduktan sonra basına konuşan Bakan Rahmun, şu ifadeleri kullandı:
"Medyada dolaşan iddiaların hiçbiri doğru değil. Az önce bahsi geçen mahalleleri gezdim. 2014 yılında Şam çok daha kötü bir senaryoya tanık olmuştu. O dönem silahlı gruplar başkentin merkezine kadar ulaşmıştı. Şam direnmeye devam edecektir. Humus'taki gibi, bu gruplar başkente giremeyecek.”
Silahlı Grupların Şam’a Girdiği İddiası
Şam’ın güneybatısındaki Kuneytra bölgesinde ilerlediği iddia edilen silahlı grupların, başkentin banliyölerine ulaştığı öne sürüldü. Çatışmaların başkentin güneyindeki Darayya banliyösünde yoğunlaştığı iddia edilirken, hükümet yetkilileri bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Rahmun, Şam ve çevresindeki durumun kontrol altında olduğunu vurgulayarak, halkı asılsız haberlere itibar etmemeye çağırdı.