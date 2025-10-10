Tarım Bakanlığı 200 personel alacak! Başvuru ekranı açıldı, detaylar belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla farklı kadrolarda toplam 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personeller, çeşitli illerde görev yapacak.

Yayımlanan ilana göre, alım kapsamında 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 108 destek personeli istihdam edilecek. Bakanlık, alımlarda adayların 2024 yılı KPSS puanlarını dikkate alacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar, başvurularını 13-24 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden, e-Devlet şifresiyle yapılacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, Bakanlık tarafından asil ve yedek aday listeleri belirlenecek. Her kadro için alınacak kişi sayısının 3 katı kadar yedek aday da duyurulacak.

Değerlendirme sürecinin ardından yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet siteleri olan

www.tarimorman.gov.tr

www.tarimorman.gov.tr/PERGEM

üzerinden yayımlanacak.

Ayrıca adaylar, değerlendirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek.