Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Muğla'daki orman yangını bölgesine gidiyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangının sürdüğü bölgeye gidiyor.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'ta orman yangının devam ettiği bölgeye intikal etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıldığı bilgisi Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından paylaşılmıştı.
Tarım ve Orman Bakanımız @ibrahimyumakli, Muğla Milas’ta orman yangınının devam ettiği bölgeye intikal etmektedir.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 14, 2023
Kaynak: Anadolu Ajansı