Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Muğla'daki orman yangını bölgesine gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangının sürdüğü bölgeye gidiyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Muğla'daki orman yangını bölgesine gidiyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim YumaklıMuğla Milas'ta orman yangının devam ettiği bölgeye intikal etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıldığı bilgisi Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından paylaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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