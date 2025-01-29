Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ifşa: O peynir markalarında gıda hilesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden gıda ürünleriyle ilgili yürütülen denetimler sonucu yeni taklit ve tağşiş listesine dair bilgileri paylaştı. Sağlığa zarar veren ürün sayısı 189’a çıkarak, taklit ve tağşiş yapılan toplam ürün sayısı 963’e ulaştı. Listede tereyağı, zeytinyağı, kaşar peynir ve aromalı içecekler gibi temel gıda maddeleri yer alıyor. Denetimler sırasında, bazı pide iç harçlarında kanatlı eti ve sakatat kullanımına da rastlandı.

Ayrıca, kaşar peynirlerinde de hileli ürünler tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bazı kaşar peynirlerin yağ oranının düşük olduğu ve standartları karşılamadığı belirlendi. Bazı tereyağlarının içine bitkisel yağ karıştırıldığı, zeytinyağlarında ise farklı yağ türleri kullanılarak tağşiş yapıldığı saptandı. Taklit ve tağşiş yapılan markalar ise şu şekilde sıralandı:

"Sütlüce tam yağlı kaşar peyniri, Paysüt taze peynir, Bideci Tugay pide iç harcı, Kılınç tam yağlı taze kaşar peyniri, Ufukbey tam yağlı kaşar peyniri, Yeşilay az yağlı beyaz peynir, Ufuk bey tam yağlı taze kaşar peyniri."