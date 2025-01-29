Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ifşa: O peynir markalarında gıda hilesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı ve taklit ürünler listesini yeniledi. Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda sayısı 189’a yükselirken, taklit ve tağşiş tespit edilen ürün sayısı 963’e ulaştı. Pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat bulundu.

Mert Sagit Mert Sagit
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ifşa: O peynir markalarında gıda hilesi
Yayınlanma:

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden gıda ürünleriyle ilgili yürütülen denetimler sonucu yeni taklit ve tağşiş listesine dair bilgileri paylaştı. Sağlığa zarar veren ürün sayısı 189’a çıkarak, taklit ve tağşiş yapılan toplam ürün sayısı 963’e ulaştı. Listede tereyağı, zeytinyağı, kaşar peynir ve aromalı içecekler gibi temel gıda maddeleri yer alıyor. Denetimler sırasında, bazı pide iç harçlarında kanatlı eti ve sakatat kullanımına da rastlandı.

Ayrıca, kaşar peynirlerinde de hileli ürünler tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bazı kaşar peynirlerin yağ oranının düşük olduğu ve standartları karşılamadığı belirlendi. Bazı tereyağlarının içine bitkisel yağ karıştırıldığı, zeytinyağlarında ise farklı yağ türleri kullanılarak tağşiş yapıldığı saptandı. Taklit ve tağşiş yapılan markalar ise şu şekilde sıralandı:

"Sütlüce tam yağlı kaşar peyniri, Paysüt taze peynir, Bideci Tugay pide iç harcı, Kılınç tam yağlı taze kaşar peyniri, Ufukbey tam yağlı kaşar peyniri, Yeşilay az yağlı beyaz peynir, Ufuk bey tam yağlı taze kaşar peyniri."

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ifşa: O peynir markalarında gıda hilesi - Resim : 1

Ankara’da patlama: 1 kişi yaralandıAnkara’da patlama: 1 kişi yaralandıYurt
tarım ve orman bakanlığı gıda güvenliği
Günün Manşetleri
Barış Pınarı’nda 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
PKK/YPG’nin sözde yöneticisine Suriye’de operasyon
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
TBMM, Kartalkaya'daki otel yangınını araştıracak
2 asker eğitim sırasında yaralandı
ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'dan çok İsrail'e güvendiklerini açıkladı
Trump ile Netanyahu bir araya gelecek
Putin'den Ukrayna ile müzakere açıklaması
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!"
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
Ayşe Barım'ın WhatsApp mesajları ortaya çıktı Ayşe Barım'ın WhatsApp mesajları ortaya çıktı