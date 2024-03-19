Taşeron şoförlerin eylemi sonuç getirdi! İşçilerin taleplerinin yüzde 80'i kabul edildi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışan taşeron araç şoförleri insanca yaşanabilir ücret, sosyal haklar, kadro ve sendikalı çalışma talebiyle İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde eylem yaptı. Mücadeleleri sonuç veren işçilerin taleplerinin yüzde 80’i kabul edildi.

Editör: Uğur Çam

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışan taşeron araç şoförleri insanca yaşanabilir ücret için eylem yaptı. Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası'na bağlı şoförler, asgari ücret aldıklarını; yol, yemek gibi giderleri de bunun içinden karşıladıklarını, ek iş olmadan yaşayamadıklarını belirtti.

Sosyal ve yan haklar, kadro, sendikalı çalışma talebi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan işçiler, haklı mücadelesinde sonuca ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile görüşen şoförler, taleplerinin yüzde 80’inde uzlaşmaya vardıklarını, KATAŞ-SEN ile mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Taşeron işçileri Ankara'da buluştuTaşeron işçileri Ankara'da buluştuSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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