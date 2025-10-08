TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: 'Üç arkadaşımızın getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır'

Gazze’ye insani yardım götüren Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda saldıran İsrail donanması, aralarında Türk milletvekillerinin de bulunduğu kişileri alıkoydu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Üç kahraman arkadaşımızın ülkeye getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.” açıklamasında bulundu.

İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda saldırı düzenledi. Filoda yer alan gemilerden birinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca da bulunuyordu.

Saldırı sonrasında gemiyle iletişimin kesildiği bildirildi. Üç milletvekilinin bulunduğu gemiden henüz herhangi bir haber alınamadı.

“ÜÇ KAHRAMAN ARKADAŞIMIZI ALIKOYDULAR”

Konuya ilişkin ilk resmi açıklama TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan geldi. Kurtulmuş, üç milletvekilinin durumuna dair endişelerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: “Bu gemilerden birisinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin üyesi olan üç değerli arkadaşımız, üç kahraman arkadaşımız var. Onları da alıkoydular, onlara da gözaltı uygulaması yaptılar. Buradan açıkça uyarıyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizlersiniz.”

Kurtulmuş, açıklamasında Türkiye’nin tüm diplomatik kanalları devreye soktuğunu belirterek, “Bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.” dedi.

