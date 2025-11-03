TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Adıyaman'da 'terörsüz gelecek' mesajı: "Ne yaparlarsa yapsınlar, bu sefer biz kazanacağız!"

Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış programı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Kurtulmuş, terörle mücadele konusuna değindi.

"Yaklaşık 50 yıldır bu ülke terörden dolayı büyük acılar yaşadı, büyük bedeller ödedi" diyen Kurtulmuş, bu sürecin artık sonuna gelindiğini belirtti. "Artık bu fitnenin tamamen ortadan kalkması için hep birlikte mücadele ediyoruz" şeklinde konuşan Kurtulmuş, Meclis'teki yeni oluşuma dikkat çekti. "Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yürüttüğümüz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile bu süreci toplumsal desteğe dönüştürüyoruz" diyen TBMM Başkanı, "Bu ülke artık terörsüz bir geleceğe doğru ilerliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu sefer biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"ADIYAMAN KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞAN BİR ŞEHİRDİR"

Konuşmasının önemli bir bölümünü deprem felaketine ayıran Kurtulmuş, "10 Nisan'da ilk toplantımızı da üniversitemizin 2025-2026 öğretim yılının açılışında gerçekleştirmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi. Deprem sonrası Adıyaman'a defalarca geldiklerini belirten Kurtulmuş, "o büyük yıkıntıyı hatırlıyoruz, unutmak mümkün değil" dedi.

Kurtulmuş, "Ama Adıyaman aynı zamanda küllerinden yeniden doğan bir şehirdir" sözleriyle kentin toparlanma sürecini övdü. Bu süreçte "Emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum" diyen Kurtulmuş, "Depremde hayatını kaybeden 8 bin 500'den fazla kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek vefat edenleri andı.

Kurtulmuş, Adıyaman'ın tarih boyunca farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı bir şehir olduğunun altını çizdi. "Türk'ün, Kürt'ün, Zaza'nın, Ermeni'nin, Süryani'nin, Alevi'nin, Sünni'nin hep birlikte yaşadığı, kardeşliğin sembolü bir şehirde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyen Kurtulmuş, "Bu birlik ve beraberliğin sadece Adıyaman'da değil, tüm coğrafyamızda egemen olmasını diliyorum" temennisinde bulundu. Kardeşliği tesis etmek için "eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün tam manasıyla sağlanması gerekir" diyen Kurtulmuş, "Bizim medeniyetimizde ırkçılık yoktur. İnsanların her biri Allah katında eşittir. Bu anlayışla toplumsal barışı ve güçlü bir devlet-millet kaynaşmasını sağlayabiliriz" dedi.

Dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirten TBMM Başkanı, Türkiye'nin güçlü durması gerektiğini ifade etti. "Türkiye, bulunduğu coğrafyada güçlü ve sağlam durmak zorundadır" diyen Kurtulmuş, "Sadece ekonomik, askeri ya da teknolojik alanda değil; toplumsal dayanışma ve kardeşlikte de güçlü olmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu. Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, Türkiye'nin yüzyılı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"ÜNİVERSİTELER ŞEHRİN ATARDAMARLARIDIR"

Eğitimin önemine de değinen Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi'nin "bölgesel eşitliğin en somut göstergelerinden" biri olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 208 üniversite, 7 milyonu aşkın öğrencisiyle bir eğitim ordusuna dönüşmüştür. Üniversiteler, sadece kampüslerde değil; toplumun her alanında yer almalıdır. Üniversiteler şehrin atardamarlarıdır" diye konuştu.