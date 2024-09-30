TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan BRICS üyeliğiyle ilgili açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Numan Kurtulmuş, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu konusu ile ilgili de soruları yanıtladı.

Numan Kurtulmuş, Rusya temasları kapsamında ekonomik işbirliği grubu BRICS'e üyelik başvurusu konusunda nasıl bir izlenim edildiği sorusu üzerine, temasların hepsinde Türkiye'nin BRICS'e üyeliğinin gündeme geldiğini; bu temaslarda Türkiye'nin de böyle bir platformun içerisinde olmasına müspet baktıklarını müşahede ettiğini söyledi.

BRICS'in gelişme potansiyeli olan bir platform olduğuna işaret eden Numan Kurtulmuş, "Bunun nasıl gelişeceğini, nasıl seyredeceğini biz de zaman içerisinde göreceğiz. Türkiye, çok taraflı diplomasisinin gereği olarak aynı anda birden fazla yerle ilişkisini sürdüren ülkedir. Türkiye ne doğunun ne batının, ne kuzeyin ne güneyin paraleline ya da peykine düşecek bir ülke değildir. 'Türkiye oraya yöneliyor, orada da üyelik için gayret ediyor.' diye eksenini değiştirecek bir ülke de değildir. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendi milli eksenidir. Türkiye bu milli ekseni çok taraflı dış politikasıyla tahkim etmeye çalışıyor. Bakacağız, daha BRICS meselesi çok başlarda, olgunlaşma safhasında olan bir girişim. Türkiye bu konuda beyanını, tavrını ve niyetini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.