TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Saldırıyla İlgili Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında Ankara'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki hain terör saldırısı ile millet olarak sarsıldıklarını ifade etti. Terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

- Milletin temsilcisi olarak terörle karşı mücadelede sonuna kadar devam edeceğimizi bundan sonraki süreçte güç vereceğimizi inat ediyorum. Bu kadar yıl terörle mücadelede tecrübe kazanmış millet olarak saldırıyı yapan birkaç kişiden arkasındaki görünür görünmez örgütlerden ibaret değildir. Silah desteği, siyasi destek veren bir takım güçler olduğunu biliyoruz. Terör arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar devam edecektir bu mücadele. Bu saldırıyı yapanların bugünü tespit etmeleri manidardır. TBMM açılış gününde hem de TBMM birkaç yüz metre ötede saldırı yapılmasının ne anlamlar içerdiğini biliyoruz. Türkiye terörün gündemine teslim olmayacaktır, TBMM gündemine sahiptir.