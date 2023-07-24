TBMM olağanüstü toplantıda bir araya geliyor! Vergi artışları masaya yatırılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, olağanüstü toplantıda bir araya gelmeye hazırlanıyor.

CHP, yeterli sayıda imza ile olağanüstü toplanma talebini iletmişti. Söz konusu talebin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantı çağrısı yapmış ve olağanüstü toplantının yarın (25 Temmuz Salı) günü saat 15.00'te gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Genel Kurul'un açılmasının ardından görüşmelere başlanabilmesi için en az 200 olan toplantı yeter sayısına ulaşılması gerekiyor. Toplantı yeter sayısının sağlanması durumunda görüşmelere geçilebilecek. Genel Kurul'un açılmasının ardından toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise olağanüstü toplanma çağrısı düşecek.

VERGİ ARTIŞLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER DİLE GETİRİLECEK

CHP, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önerisinde bulunmuştu.

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde söz konusu öneri ele alınacak. Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini dile getirecek.

Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek.

Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun (151'den az olmamak şartıyla) sağlanması halinde, genel görüşme açılacak.

Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.