TBMM yarın Genel Kurul’da Sırrı Süreyya Önder’i anacak

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yarın TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenecek törenle anılacak.

AA muhabiri Aynur Ekiz’in edindiği bilgilere göre, Önder için düzenlenecek tören saygı duruşu ile başlayacak. Ardından birleşimi yönetecek TBMM Başkanvekili, merhum milletvekili için söz alacak.

Törende, siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleri de Önder’e dair konuşmalar yapacak ve taziye dileklerini dile getirecek.

Sırrı Süreyya Önder için yapılacak anma töreninin ardından, TBMM Genel Kurulu normal gündemine dönerek çalışmalarını sürdürecek.