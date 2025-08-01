TCMB açıkladı: Milyonlar sektör değiştiriyor, iş gücü haritası yeniden çiziliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), blog sayfası Merkezin Güncesi’nde “İstihdamda Sektörel Kaymalar ve Çalışan Geçişleri” başlıklı analiz yayımladı. Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Uzman Zeynep Yılmaz imzası taşıyan analizde, Türkiye’deki istihdamın sektörel dağılımına dair dikkat çekici veriler paylaşıldı.

Analizde, “2025 yılında sanayi sektörünün istihdam içindeki payı azalırken, hizmetler sektörünün payı arttı” ifadeleri yer aldı. TCMB, bu gelişmenin ekonomik kalkınma sürecinin devamıyla birlikte süreceğini ve Türkiye’nin istihdam yapısının yüksek gelirli ülkelere yakınsamasını beklediklerini vurguladı.

SANAYİ 157 BİN KİŞİ KAYBETTİ, HİZMETLER 258 BİN KİŞİ KAZANDI

TÜİK’in verilerine göre, 2024 Mayıs - 2025 Mayıs arasında toplam istihdam %1,2 arttı.

Bu dönemde; Sanayi sektörü istihdamı 157 bin kişi (yüzde 3,1) azaldı.

İnşaat sektörü 83 bin kişi (yüzde 4,6) artış gösterdi.

Hizmetler sektörü 258 bin kişi (yüzde 2,9) arttı.

Analizde, sanayi sektörünün üretim hacmini korusa da, teknolojik ilerleme, tüketici tercihlerindeki değişim ve küresel rekabet gibi nedenlerle istihdam payının azaldığı belirtildi.

İŞİNDEN AYRILANLARIN %67’Sİ BİR YIL İÇİNDE TEKRAR İŞ BULDU

SGK 4A kapsamındaki çalışan-firma verileri üzerinden yapılan analizde, 2024 yılı Mayıs ayında çalışmakta olup haziran ayında istihdam kaydı olmayan yaklaşık 835 bin kişiden %67’si bir yıl içinde yeniden işe girdi.

Bu kişiler arasında;

191 bini temmuz ayında tekrar işe başladı.

Kalanların büyük kısmı yıl içinde iş buldu.

İşe girmeyenlerin bir kısmı emekli, girişimci veya kamu görevlisi oldu.

İMALAT SANAYİİNDE DE İŞ BULMA ORANI YÜKSEK

2024 Mayıs’ta imalat sanayiinde çalışırken haziranda işsiz kalan 172 bin kişiden 117 bini (yüzde 68), 2025 Mayıs’a kadar yeniden işe girdi. Bu oran, genel iş bulma ortalamasıyla benzer seviyede olup, imalat sanayiindeki istihdam kaybının kalıcı işsizlik riski yaratmadığına işaret etti.

İmalat sanayiinden ayrıldıktan sonra tekrar işe başlayan 117 bin kişinin;

47 bini tekrar imalat sektörüne döndü.

34 bini (%49) hizmetler sektörüne geçti.

23 bini (%34) imalatın farklı alt sektörlerine geçti.

10 bini (%15) inşaat sektörüne geçti.

2024 İŞTEN İŞE GEÇİŞ ORANININ ZİRVE YAPTIĞI YIL OLDU

İşten ayrılan çalışanların başka işe geçme oranı 2024’te rekor seviyeye ulaştı.

Bir yıl içinde tekrar işe girenlerin oranı %67 oldu.

Bu oran 2018’de %63’tü.

Pandemi sonrası toparlanan 2020 hariç tutulduğunda, 2024 bu oranın en yüksek olduğu yıl olarak kayda geçti.

TCMB analizinde şu değerlendirmeye yer verildi:

“2025 yılında sanayi sektörünün istihdam içindeki payı azalırken, hizmetler sektörünün payı arttı. Bu değişimin, orta ve uzun vadede ekonomik kalkınma sürecinin devamıyla birlikte sürmesini ve Türkiye’nin istihdam dağılımının yüksek gelirli ülkelere yakınsamasını bekliyoruz. Türkiye’de işgücü piyasasının hareketli olduğu ve işinden ayrılan kişilerin büyük bir kısmının yeniden iş bulabildiği görülüyor.”