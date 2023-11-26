Tedaviyi Beğenmeyen Şahıs Diş Hekimini Darp Etti

Sağlıkta şiddetin adresi bu sefer İstanbul oldu. Diş tedavisini beğenmeyen bir kişi doktoru darbetti, iş yerine zarar verdi. Güvenlik güçlerince aranan zanlı, Fatih'te yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın 18 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Tedaviyi Beğenmeyen Şahıs Diş Hekimini Darp Etti

İsimler, şehirler değişiyor ancak şiddet sona ermiyor. Sağlıkta şiddetin adresi bu kez İstanbul'un Güngören ilçesi oldu. 11 Kasım'da diş tedavisi için diş kliniğine giden kişi diş hekimi Pelin Can'ın müdahalesi sonucu dudağının da uyuştuğunu iddia etti. Doktoru darbetti, yetmedi iş yerindeki eşyalara zarar verdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı Balat'ta gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sabit adresi olmadığı tespit edilen şüphelinin tehdit, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak gibi çeşitli suçlardan 18 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# doktora şiddet # istanbul # diş hekimi
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