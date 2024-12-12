Terör örgütü DEAŞ'a "Gürz-29" darbesi! Onlarca şüpheli yakalandı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde "Gürz-29" operasyonları düzenlendi.

47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarının ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ali Yerlikaya, Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

Ali Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığı operasyonlar sonucunda, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktardı.