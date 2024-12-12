Terör örgütü DEAŞ'a "Gürz-29" darbesi! Onlarca şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 şehirde "Gürz-29" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde "Gürz-29" operasyonları düzenlendi.
47 ŞÜPHELİ YAKALANDI
DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarının ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ali Yerlikaya, Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.
Ali Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığı operasyonlar sonucunda, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktardı.
5 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-29” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 12, 2024
Terör, insanlığın ortak düşmanıdır.
Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek❗️
🚩Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya… pic.twitter.com/k5v5vehgE8
Kaynak: Anadolu Ajansı