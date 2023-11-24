TGB ve Öncü Gençlik YÖK'ün Sessizliğine Tepki Gösterdi

Vatan Partisi'nin ortaya çıkardığı üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu sessiz kaldı. Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği, YÖK ve devlet makamlarını harekete geçmeye çağırdı.

TGB ve Öncü Gençlik YÖK'ün Sessizliğine Tepki Gösterdi
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Vatan Partisi FETÖ raporlarını ortaya çıkardı, YÖK sessiz kaldı. YÖK'ün üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasına karşı büründüğü sessizlik, Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği'ni harekete geçirdi. Vatansever gençlik, YÖK binası önünden tepki gösterdi. Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt FETÖ'yle mücadelede 15 Temmuz sürecindeki kararlılığı hatırlattı.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin ise devlet makamlarını FETÖ'nün üniversite yapılanmasına karşı göreve çağırdı. Çetin, raporların açıklandığı günden beri sessiz kalan basın ve medya kuruluşlarına da seslendi.

Öncü Gençlik ve TGB'den YÖK'e Abdurrahim Alkış Çağrısı! "Görevini Yap"Öncü Gençlik ve TGB'den YÖK'e Abdurrahim Alkış Çağrısı! "Görevini Yap"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tgb # Kayahan Çetin # Samet Kunt # öncü gençlik
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