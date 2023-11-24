Öncü Gençlik ve TGB'den YÖK'e Abdurrahim Alkış Çağrısı! "Görevini Yap"

Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış hakkında yaptığı açıklamalara YÖK'ün sessiz kalmasına karşın bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin konuştu.

Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt konuşmasında şunları söyledi:

Şırnak Üniversitesi Rektörü konumunda olan FETÖ’cü hain Abdurrahim Alkış’ın, FETÖ’nün akademi imamı Ali Tekalan’a örgüt hiyerarşisi içinde yazdığı raporu kamuouyuna Vatan Partisi olarak ilan ettik. 8 Kasım’dan itibaren, gümbür gümbür FETÖ’nün Şırnak Üniversitesi’ndeki yapılanmasını ortaya koyuyoruz.

Raporda Şırnak Üniversitesi rektörü; 305 üniversite personelini fişliyor, çeşitli kurumlara sızdıklarını ve Şırnak’taki bazı üst düzey kamu görevlilerini yanına çektiğini söylüyor. Rapora göre 305 personelden, 161’i üst düzey olmak üzere toplamda 190 personel FETÖ’ye bağlı. İşte Şırnak Üniversitesi’nin durumunu gösteren tablo budur.

"Abdurrahim Alkış'ın Faaliyetlerinin Şırnak Üniversitesi ile Sınırlı Olmadığı..."

Abdurrahim Alkış’ın faaliyetlerinin Şırnak Üniversitesi ile sınırlı olmadığı Aydınlık Gazetesi’nin yaklaşık 1 yıldır yaptığı yayınlarda da görülmüştür. Şırnak’ın konumu göze alındığında, FETÖ’nün bu rahatlıkta çalışma yapması tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Yine aynı raporda örgütlenmenin sadece Şırnak Üniversitesi ile sınırlı olmadığı, Dicle, Batman gibi bölge üniversitelerinde de etkin olduklarını söylenmektedir.

"Vatan Partisi İlk Günden İtibaren Yargı ve Emniyet Birimleriyle Görüştü"

Vatan Partisi olarak ilk günden itibaren yargı ve emniyet birimleriyle görüşmelerimizi yaptık ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosuna suç duyurusunda bulunduk. YÖK ile de ayrıca ilgili bilgi ve belgeleri paylaştık.

Ancak Hükümet, YÖK ve ilgili makamlar bu açıklamalara ve belgelere ilk günden itibaren ısrarla seyirci kaldı.

"Görünen O ki Abdurrahim Alkış'ı Koruyanlar Var"

Görünen o ki bu kadar rapor-bilgiye rağmen, Abdurrahim Alkış’ı koruyan ve kollayanlar var. Abdurrahim Alkış da onlardan güç alarak çevresine ‘’suç duyurumuzdan sonra, dosyanın Şırnak’a geleceğini, Ankara’daki büyüklerini aradığını, konunun Şırnak Başsavcılığında kapatılacağını’’ söylemiştir. Yine Abdurrahim Alkış yakın çevresine YÖK Başkanının kendisine, ‘'seni Perinçekçilere yedirmeyeceğiz, canını sıkma, YÖK’ten rıza almadan Külliye rektörlere dokunmaz dediğini’’ söylemektedir.

Abruhrahim Alkış telaşla, kendini kurtarmak için her yolu denemektedir. Hatta Abdurrahim alkış daha da ileri giderek, ‘’bu konuda arkasında YÖK Başkanı Erol Özvar olduğunu, onlardan garanti aldığını’’ yakın çevresine anlatmaktadır.

"YÖK'ün Sessizliği Devlet Kurumlarının İçine Düştüğü Acziyeti Gözler Önüne Sermektedir"

Bu bilgileri de geçen hafta kamuoyu ile paylaştık. Ancak herhangi bir adım atılmadı. Görünen o ki YÖK FETÖ ile mücadeleyi önemsemiyor. YÖK’ün sessizliği ilgili devlet kurumlarının içine düştüğü acziyeti gözler önüne sermektedir.

FETÖ Ergenekon sürecinde, TSK’nın ve Vatan Partisi yöneticilerinin hapislere atıldığı, açılım dönemlerinde Türkiye’nin bölünmenin eşiğine geldiği, devlet içerisinde etkin oldukları yıllarda bile ezilmekten kurtulamadı.

2014 Mart ayında Silivri duvarlarının yıkılmasına ve on binlerce FETÖ’cünün devlet kurumlarından atılmasına engel olamadılar. 15 Temmuz gecesi ise generalleri ya cezaevine ya da mezara girdi.

O yıllarda hain emellerine ulaşamayan FETÖ bugün o hedeflerine hiç ulaşamaz. Vatan Partisi olarak nasıl 50 yıldır bu FETÖ’cü hainlere göz açtırmadıysak bugün de açtırmayacağız. FETÖ’nün toplum ve devlet içinden, üniversitelerden tamamen temizlenmesine kimse engel olamayacak. Türkiye’de öyle bir kudret hiçbir kimsede yok. YÖK eğer Abrurrahim Alkış’ın dediği gibi onları korumaya kalkarsa onlar da bu sürecin altında kalır.

"Abdurrahim Alkış Hata Üzerine Hata Yapmaktadır"

Zaten Abdurrahim Alkış da bunu bildiği için telaşla etraflarına sarılmakta ve hata üzerine hata yapmaktadır. Ancak korkunun ecele faydası yok, yıkılacaksınız, ezileceksiniz, hapislere tıkılacaksınız. Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak, üniversitelerde örgütlenmenize, üniversiteleri FETÖ’nün merkezleri haline getirmenize izin vermeyeceğiz.

Türk Gençliği üniversitelerde FETÖ istemiyor. Milyonlarca gencin geleceğini üniversitelerde bu hainler şekillendiremez. YÖK üyelerine hatırlatma yapıyoruz, Şırnak Üniversitesi’ndeki yapılanmaya müdahale edin. Emin olun atacağınız her adımda Türk Milleti’nin desteğini arkanızda bulacaksınız. Sırtını Türk Milleti’ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne dayayanların kaybetme şansı yoktur.

"Erol Özvar'a Sesleniyoruz; YÖK Başkanı Olarak Görevinizi Yapın"

Buradan bir kez daha YÖK başkanı Erol Özvar’a sesleniyoruz, ‘’YÖK başkanı olarak görevinizi yapın.’’ Bu FETÖ’cü hainler bu sürecin sonunda ezilecekler, yenilecekler, mahvolacaklar. Siz de tarafınızı belirleyin. Tarafsız kalacak, denge kuracak dönemde değiliz. Ya FETÖ’yü kollayan tarafta olacaksınız ya da bizimle birlikte FETÖ ile mücadele eden tarafta olacaksınız.

Ali Tekelan ve Abdurrahim Alkış bu konuşmayı korkuyla izleyecektir. Aklınızdan çıkarmayın, ensenizdeyiz, attığınız her adımda Vatan Partisi’ni ve Vatan Partisi Öncü Gençlik’i karşınızda bulacaksınız.

Bu süreçte YÖK veya başka bir kurum farketmez. FETÖ’yü koruyup kollayan kim varsa bu FETÖ yapılanmasıyla aynı kaderi paylaşacaktır. Türkiye tekrardan 15 Temmuz öncesi dönemlere dönmeyecektir. FETÖ üniversitelerden temizlenecek ve hapislere tıkılacak. FETÖ’ye ses çıkarmayanların onlarla birlikte aynı kaderi paylaşacağını hep birlikte göreceğiz.

TGB Genel Başkanı Konuştu

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni FETÖ’yle mücadelede zaafa sürükleyen bir merkezin önündeyiz. Yükseköğretim Kurulu ve YÖK Başkanı Sayın Erol Özvar; ABD’ye kaçmış FETÖ’nün akademi imamı Şerif Ali Tekalan’a bağlılık mektupları sunan, üniversitesinin personelini tek tek fişleyen, devlet kurumlarını FETÖ hedefleri doğrultusunda etkilediğini örgüte raporlayan bir FETÖ teröristi olan Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ı korumaktadır.

"FETÖ Rektörü Çevresine 'YÖK Benim Arkamda' Demektedir"

Vatan Partisi’nin kamuoyuna açıkladığı ve gerekli hukuki süreci başlattığı rapor ve bilgilere rağmen FETÖ rektörü çevresine “YÖK benim arkamda” demektedir. Üniversitelerimizi, akademimizi yöneten Yükseköğretim Kurulu böyle bir utancı daha ne kadar taşıyacaktır? Hangi hesaplarla, hangi ayak oyunlarıyla, hangi bağlılıklarla bu kadar suçu ortaya çıkmış olmasına rağmen FETÖ rektörü hakkında bir soruşturma başlatamıyorsunuz? Harekete geçmek için ne bekliyorsunuz?

Şunu iyi bilin ki ne YÖK ne de devletin başka bir kurumunu FETÖ’ye kalkan yapmaya kalkanlar oturdukları koltuklarda oturamazlar. Kimsenin bulundukları makamın gücüyle açıkça FETÖ faaliyeti yürüten örgüt mensuplarını korumaya gücü yetmez. Bu makamlar, bu mevkiler size milletin emanetidir.

Milletin emanetine ihanet etmeye kalkmayın! Bu FETÖ Gladyosu, bu alçak terör örgütü 15-16 Temmuz’da kendi vatandaşlarının, kendi askerlerinin üzerine kurşun yağdırmadı mı? ABD hesabına darbe girişiminde bulunmadı mı? Kendi ordusuna, Vatan Partisi’ne, Türkiye’nin vatanseverlerine kumpas kurmadı mı?

"Türkiye'nin Birçok Üniversitesinde FETÖ Artıklarının Faaliyette Olduğuna Dair Bilgiler Yağıyor"

Şırnak’taki bu yuvalanmanın faaliyetlerinin ne farkı vardır FETÖ’nün diğer suçlarından? Bu yuvalanma sadece Şırnak’la da sınırlı değil biliyoruz; Türkiye’nin birçok üniversitesinde FETÖ artıklarının faaliyette olduğuna dair bilgiler yağıyor. Şırnak’taki çeteyi dağıtmak üniversitelerden FETÖ’yü temizlemenin çok önemli bir aşaması olacaktır.

Biz Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak, Türkiye’nin üniversite öğrencilerinin teşkilatları olarak buradan bir kez daha altını çiziyoruz: Üniversitelerimizde tek bir FETÖ’cünün dahi barınmasına izin vermeyeceğiz! Bugün Öğretmenler Günü, şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere geleceğimize emek veren bütün öğretmenlerimize saygılar sunarken bu açıklamamızda da belirtiyoruz ki; FETÖ’nün PKK’nın karanlığı gençliği eğitecek, gelecek kuşaklara öğretecek öğretim üyelerimizin, akademimizin, üniversitelerimizin, fakültelerimizin içerisinde yer bulamaz!

"Türk Gençliği FETÖ'yle Mücadelenin Her Zaman En Önünde Oldu"

Türk gençliği FETÖ’yle mücadelenin her zaman en önünde oldu. Yine öyle olacak. Buradan Yükseköğretim Kurulu’nun üyelerine sesleniyoruz; bu yapılanmanın dağıtılması için, bu FETÖ’cü rektörün alaşağı edilmesi için üzerinize düşen tarihsel görevi yapın. Hukukun, vatanseverliğin ve milletin vicdanının gereği budur. Kimse vatanseverliği bastıramaz, kimse vatanseverliğin gereğini erteleyemez. Sizin koyacağınız kararlı tavrın arkasında Türk gençliği, Türk milleti vardır bunu bilin.

"Sansüre Boyun Eğmeyin"

Basın mensuplarımıza da sesleniyoruz, sansüre boyun eğmeyin. Burada şu anda basın emekçilerimiz açıklamamızı izliyorlar, kayda alıyorlar. Gerçekleri millete ulaştıralım. Sizlerin bu gerçekleri duyurmanızı engelleyen sansürcüler var biliyoruz. Gazetelerin sayfalarını, televizyon ekranlarını ne kadar kapatabilirler bu gerçeklere? Gerçekleri milletten gizlemenin yolu yoktur. Tüm basınımıza da görev düşmektedir; Şırnak Üniversitesi’ndeki FETÖ yapılanmasını beraber çökertelim.

Şırnak Üniversitesi’nde faaliyet yürüten FETÖ yapılanması üyeleri ve onları korumaya kalkanlar iyi bilin: Kimsenin FETÖ’yü korumaya, kollamaya, gizlemeye gücü yetmez, yetmeyecek! Devletimizi FETÖ’yle mücadelede zaafa uğratanlara izin vermeyeceğiz! Türk gençliği ensenizdedir.